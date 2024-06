Vicenza Calcio Femminile: sarà ancora Eva Zanettin

Il Vicenza Calcio Femminile ha annunciato che Eva Zanettin, indomabile esterno, continuerà a fare parte del club biancorosso anche nella prossima stagione.



"Eva Zanettin continuerà a vestire la maglia del Vicenza Calcio Femminile anche nella prossima stagione. Giocatrice eccezionale in campo, ma anche una filosofa con la testa tra le nuvole nella vita quotidiana. La sua grande passione per l'amore e il suo spirito libero ci ispirano ogni giorno. Nella vita, Eva sogna di diventare un vigile del fuoco, ma in realtà è lei che i fuochi li accende, con la sua grinta e la sua determinazione. In campo, però, è tutt'altro che sognatrice: è una ragazza su cui possiamo sempre contare. Con lei non si passa. Non vediamo l'ora di vedere nuovamente Eva in azione e siamo certi che continuerà a regalarci emozioni indimenticabili".