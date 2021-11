Vicenza Calcio Femminile rifila un 4-0 al Padova nel derby di serie C

Le vicentine di mister Dalla Pozza dominano il derby nel gioco e nel risultato. Si è giocato domenica pomeriggio 7 novembre 2021 con fischio d'inizio alle 14 e 30 sul campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina.

Diverse le opportunità da rete già nei primi 10' del primo tempo: Bauce e Broccoli hanno le occasioni più nette. Al 15' il gol del vantaggio: Bauce crossa a mezza altezza, il portiere Polonio sbaglia l’uscita e non riesce ad allontanare il pallone, Broccoli deve solo appoggiare in rete e non si fa pregare. E' 1-0.

Al 36' arriva l'occasione per le biancoscudate: Fabbruccio e Spagnolo giocano a flipper con il portiere vicentino e i difensori finché la numero uno di Vicenza Palmiero Herrera mette sul fondo e salva il risultato.

E per chiudere il primo tempo da segnalare almeno due occasioni per il Vicenza con Bauce e Basso che non concludono a rete.

Nella ripresa rischio al primo minuto per la porta vicentina: la neoentrata Bison cerca il pallonetto a portiere battuto ma la palla è sopra la traversa.

Rigore al 2' della ripresa per l'atterramento di Basso in area del Padova: la centravanti vicentina dagli undici metri non sbaglia ed è 2-0 al 3'.

Altra rete al 9': errore di disimpegno del Padova, Basso può recuperare, salta poi il portiere e appoggia in rete. E' il 3-0 e è doppietta del numero 9.

Al 39' occasione per la neoentrata Lugato del Vicenza che riceve da Battilana e a tu per tu col portiere Polonio non è fredda e determinata quanto basta per concludere positivamente a rete.

La numero uno delle biancoscudate contiene il passivo delle reti parando anche il tentativo di Cattuzzo di andare in gol al 92'.

La segnatura finale arriva addirittura al 95' con Dal Bianco che insacca cogliendo la palla da un cross basso di Vincenzi. Al campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina finisce 4-0 per Vicenza Calcio Femminile. La squadra di Moreno Dalla Pozza fa suo il primo derby stagionale con Padova.

TABELLINO - Vicenza Calcio Femminile – Calcio Padova Femminile 4-0 (1-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 15 Broccoli (dal 59’ 19 De Vincenzi), 20 Frighetto (74’ 13 Balestro), 4 Missiaggia (c), 16 Cattuzzo, 6 Battilana, 2 Gobbato (59’ 3 Fasoli), 8 Piovani, 9 Basso (83’ 7 Yeboaa), 11 Dal Bianco, 14 Bauce (74’ 17 Lugato)

IN PANCHINA: 12 Bianchi, 13 Balestro, 7 Yeboaa, 10 Scaroni, 3 Fasoli, 17 Lugato, 19 De Vincenzi, 5 Pegoraro, 18 Maddalena

ALLENATORE: Moreno Dalla Pozza

CALCIO PADOVA FEMMINILE: 1 Polonio, 2 Bisacco (86’ 17 Gambarin), 3 Biasiolo, 4 Fabbruccio (c), 10 Carrarini (0' st 9 Bison), 11 Carli (65’ 43 Tutunaru), 14 Gastaldin, 16 Callegaro (63’ 15 Didoné), 20 Costantini, 21 Gallinaro (76’ 18 Ragazzi), 22 Spagnolo

IN PANCHINA: 9 Bison, 12 Crespan, 13 Ranzato, 15 Didoné, 17 Gambarin, 18 Ragazzi, 19 Taverna, 25 Venturini, 43 Tutunaru

ALLENATORE: Fabio Di Stasio

MARCATRICI: 14’ Broccoli, 48’,54’ Basso, 90+5’ Dal Bianco.

ARBITRO: Maccorin Michele (Pordenone)

ASSISTENTI: Marodin Marco, Alexandru Docan Octavian (Vicenza)

AMMONITE: 70’ Fabbruccio (P)

RECUPERO: 1’; 5’