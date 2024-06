Vicenza Calcio Femminile: la conferma di Angela Imparato

Dopo la riconferma di Asia Gobbato, la società vicentina ha annunciato che anche Angela Imparato continuerà l'avventura con il Vicenza Calcio Femminile. Una presenza fondamentale per il gruppo, grazie alla sua dterminazione e al suo spirito combattente.

L'annuncio del club: "Siamo entusiasti di annunciare che Angela Imparato, il nostro straordinario difensore centrale, continuerà a vestire la maglia del Vicenza Calcio Femminile per un'altra stagione. Il nostro trattore, il nostro rottweiler, una guerriera in campo che non molla mai, sempre silenziosa, ma con una grinta incredibile, Angela è un esempio per tutte noi. Siamo fieri di avere una ragazza fantastica così nel nostro team e non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserverà la prossima stagione con lei in difesa".