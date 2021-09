Le biancorosse domenica in Coppa Italia ospitano il Brixen

Il Vicenza Calcio Femminile in attesa di iniziare il campionato di serie C il 10 ottobre prossimo, scalda i motori con la Coppa Italia. Le biancorosse sono nel girone numero 13 con Brixen Obi, Isera e Trento. Un girone tutto rivolto al Trentino Alto Adige. Il match di apertura sarà in casa alle 14 e 30 al campo di Tavernelle (via Lago di Carezza nel comune di Altavilla Vicentina) domenica 12 settembre 2021.

In Coppa Italia le 48 squadre di serie C femminile sono state suddivise in sedici gironi. Si affrontano, come dicevamo, domenica 12 e poi il 19 e il 26 settembre 2021. L'obiettivo? guadagnarsi un posto negli ottavi di finale.