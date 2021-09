Il Vicenza Calcio femminile incontra all'esordio in casa la Triestina

Il Dipartimento Calcio Femminile della LND ha reso noto i calendari della Serie C 2021-2022, al via il prossimo 10 ottobre 2021 col nuovo format a tre gironi da sedici squadre ciascuno.

Prima partita in casa per le biancorosse, che militano nel girone B, domenica 10 ottobre alle ore 15 al campo di Tavernelle con la Triestina.

Per quanto riguarda gli orari, il calcio d’inizio delle partite sarà alle ore 15 dalla 1ª alla 3ª giornata (per il mese di ottobre), alle ore 14.30 dalla 4ª alla 20ª, alle ore 15.30 dalla 21ª alla 30ª giornata quando finalmente saremo in primavera.