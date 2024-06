Vicenza Calcio Femminile: in difesa sarà ancora Aurora Missiaggia

Il Vicenza Calcio Femminile continua a puntare su Aurora Missiaggia, pilastro della difesa e capitano indiscusso anche nella prossima stagione.

L'annuncio del club biancorosso: "Con grande orgoglio e gioia annunciamo che Aurora Missiaggia, il cuore pulsante della nostra difesa, e capitano indiscusso del Vicenza Calcio Femminile, ha confermato la sua presenza per un'altra stagione. Da sempre pilastro della nostra società, Aurora è sinonimo di grinta, dedizione e passione. Con il suo straordinario talento e la sua leadership ineguagliabile, continuerà a guidarci verso nuove sfide e successi. La sua determinazione e il suo spirito indomabile sono fonte di ispirazione per tutte noi. Siamo pronte a scrivere insieme un nuovo capitolo della nostra storia, con Aurora al timone. Forza Vicenza! Con Aurora in campo, sappiamo che il meglio deve ancora venire. Prepariamoci a vivere un'altra stagione indimenticabile!