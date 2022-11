Vicenza Calcio Femminile: in campo a Tavernelle contro la Rinascita Docce con un segno rosso sul viso!

Domenica 27 novembre 2022 le giocatrici del Vicenza Calcio Femminile giocano in casa sul campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina la 12esima giornata di campionato di serie C girone B contro il Rinascita Doccia.

La squadra femminile della società sportiva di Sesto Fiorentino in classifica è a pari merito con la Sambenedettese a soli 4 punti e per ora in piena zona play out. Sotto in classifica solo l’Orvieto FC con 2 punti. Le biancorosse sono a 20 punti e a sei punti dalla vetta, presidiata dal Bologna Women.

Intanto per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne le ragazze di mister Moreno Dalla Pozza prima dell’allenamento serale si sono prestate per alcune foto emblematiche.

Sui social la società sportiva della presidente Erika Maran scrive:

“25 novembre - Oggi è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tutto il Vicenza Calcio Femminile partecipa a questa importante causa che ogni anno coinvolge migliaia di donne.

Nelle partite del weekend le nostre giocatrici scenderanno in campo con un segno rosso sul viso accogliendo l’invito della Lega Nazionale Dilettanti”.

Sotto alcune belle foto di Anna Aldighieri per Vicenza Calcio Femminile