Vicenza Calcio Femminile: Greta Ponte non abbandona il club

L'attaccante Greta Ponte resterà ancora nel Vicenza Calcio Femminile anche nella prossima stagione 2024-25.

Il comunicato del club: "Siamo entusiasti di annunciare che Greta Ponte, la nostra straordinaria attaccante, ha confermato la sua presenza al Vicenza Calcio Femminile per un'altra stagione. Con il suo talento eccezionale e la sua passione indomabile per il gioco, ha dimostrato di essere una vera forza in campo. I suoi gol mozzafiato, la sua visione di gioco e la sua determinazione sono stati fondamentali per il nostro successo la scorsa stagione. Siamo felici di continuare questo viaggio insieme e non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserverà il futuro con Greta nella nostra squadra".