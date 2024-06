Vicenza Calcio Femminile: Desirè Lazzari rimane

Il Vicenza Calcio Femminile riconferma per la prossima stagione anche Desirè Lazzari che vestirà ancora biancorosso.

L'annuncio: "Siamo felici di annunciare che Desirè Lazzari continuerà a indossare i colori biancorossi del Vicenza Calcio Femminile per un'altra stagione. Desirè incarna al cento per cento lo spirito e la passione del nostro club. Una fedelissima che dà sempre il massimo in campo, dimostrando dedizione, grinta e amore per questa maglia. Non solo una calciatrice eccezionale di oggi, ma anche una futura mister perfetta per domani. La sua presenza è fondamentale per la nostra squadra e siamo entusiasti di continuare questo viaggio insieme. Forza Vicenza! Sempre più forti con Desirè Lazzari".