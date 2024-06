Vicenza Calcio Femminile: Daniela Crespan vestirà ancora biancorosso

In casa Vicenza Calcio Femminile continuano le riconferme in vista della stagione 2024-25. La società biancorossa ha annunciato che anche il portiere Daniela Crespan vestirà ancora la maglia del club anche nel nuovo campionato.



: "Siamo felici di annunciare che Daniela Crespan, il nostro straordinario portiere, rimarrà con noi al Vicenza Calcio Femminile anche per la prossima stagione. Non è solo una giocatrice eccezionale, ma ha anche dimostrato di essere l'anima e il carattere della nostra squadra. La sua forza di volontà e la capacità di creare relazioni durature la rendono un pilastro fondamentale, sia in campo che fuori. Una piacevole scoperta che ha superato ogni aspettativa, Daniela sarà per la prossima stagione anche un punto di riferimento importante da un punto di vista societario. Una donna su cui contare, sempre. Grazie, Daniela, per la tua dedizione e il tuo impegno ineguagliabile. Siamo pronti a vivere un'altra stagione indimenticabile insieme".