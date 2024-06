Vicenza Calcio Femminile: confermata Asia Gobbato

Serie C femminile

Serie C femminile Girone B

Il Vicenza Calcio Femminile ha confermato per un'altra stagione Asia Gobbato. Difensore tenace, sempre pronta a dare il massimo, determinazione e capacità di non arrendersi mai. E' sicuramente una delle calciatrici più preziose dell'intero gruppo. E' un vero baluardo della difesa biancorossa e un esempio di dedizione e passione per tutte le compagne di squadra.

La felicità del club: "Siamo orgogliosi di averti con noi, Asia! Prepariamoci a vivere un'altra stagione indimenticabile insieme! Forza Vicenza Calcio Femminile".