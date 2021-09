Coppa Italia, serie C: il Vicenza Calcio vince 5-0 con Isera

Le biancorosse che militano nel campionato femminile di serie C hanno battuto nettamente le trentine dell'Isera nella seconda giornata del torneo di Coppa Italia di serie C femminile

Grande Vicenza Calcio: le ragazze allenate da Moreno Dalla Pozza oggi sono scese in campo in casa dell'Isera con la mentalità giusta: hanno battuto le avversarie con un secco 5-0.

Nel primo tempo dopo una ventina di minuti di studio Vicenza attacca con intensità dalla mezzora. Le reti arrivano alla fine della frazioje di gioco: a segno Bauce che al 45' insacca di destro sul secondo palo. Un minuto dopo il raddoppio di Broccoli. Si va a riposto già sul 2-0 per le biancorosse contro le biancoverdi trentine.

Nella ripresa domina Vicenza: al 24' angolo in favore delle ragazze di Dalla Pozza e Basso di potenza insacca il 3-0. Tre minuti dopo va a rete Dal Bianco e al 30' Rigon: le ultime due reti che fissano il risultato sul 5-0.