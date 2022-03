Vicenza- Ascoli: tra i biancorossi tornano in campo De Maio, Diaw e Meggiorini

Sono 24 i calciatori biancorossi convocati da mister Cristian Brocchi per la 31esima giornata di campionato contro l’Ascoli, in programma domani, domenica 20 marzo 2022 alle ore 14, allo stadio Romeo Menti di Vicenza.

In attacco tornano a disposizione Diaw e Meggiorini. In difesa il tecnico avrà delle difficoltà sul lato sinistro dove sembra si sia preparato in settimana Bruscagin, vista la prolungata assenza di Lukaku e il fatto che il giovane Sandon, anche se disponibile, non è al massimo della forma. Al centro della difesa torna disponibile dopo la squalifica De Maio.

BIANCOROSSI CONVOCATI PER VICENZA-ASCOLI

PORTIERI: Bresolin, Confente, Gerardi, Grandi.

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, Maggio, De Maio, Padella, Pasini, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Bikel, Boli, Cavion, Dalmonte, Djibril, Zonta.

ATTACCANTI: Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Mancini, Meggiorini, Teodorczyk.