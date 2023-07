Lr Vicenza, dopo la prima amichevole: voci dagli spogliatoi

Arriva in ritardo allo stadio, Stefano Rosso, ma al triplice fischio non si sottrae alle domande dei cronisti. “Ho visto solo il secondo tempo ma sono soddisfatto. In queste occasioni è giusto che giochino tutti in modo che ci si renda ben conto dei valori. Siamo una trentina ed è necessario soprattutto sfoltire i ranghi vendendo qualche elemento. Si vede però che il gruppo lavora sodo. D’altra parte il mister chiede a tutti il massimo impegno. Lui è un martello, sempre presente sul pezzo.” E, a proposito di sfoltimento, in serata abbiamo raccolto una voce non ufficiale che darebbe Federico Proia già con la valigia in mano, destinazione La Spezia.

I microfoni sono poi passati ad Aimo Diana, che è sembrato anche lui provato dai carichi di lavoro che chiede ai giocatori ma fortemente determinato a trasformare in fatti il progetto che ha in testa. “Stasera si è trattato di un buon allenamento. Va detto che il Caldogno è stato un avversario volonteroso che ci ha però consentito di tenere quasi sempre l’iniziativa e attaccare con continuità. Abbiamo dimostrato concentrazione e anche concretezza. Il risultato interessa poco, anche se è vero che le punte sono andate in gol. Ho fatto molta attenzione alla fase difensiva e al non possesso palla, perché è evidente che nell’arco dei 90 minuti non sarà possibile avere sempre il recupero palla. Alla gente sono piaciuti gli sprazzi di gran gioco sulle fasce: abbiamo scelto certi giocatori perché volevamo rinforzarci lì, dando nel contempo la libertà di alternarsi in fase offensiva e difensiva.”

Sono piaciuti infatti gli inserimenti sulle corsie laterali. E inoltre abbiamo apprezzato gli automatismi nella zona nevralgica del gioco, con Jimenez che andava a coprire Ronaldo nelle sue sortite in avanti.

“Parliamo di giocatori di talento e darsi una mano è una questione di responsabilità. Io lavoro sulle loro posizioni ma non vorrei diventare troppo maniacale. E’ giusto lasciare ad ognuno un certo margine di libertà, senza tradire il funzionamento di squadra. Jimenez è un elemento importante: io lo vedo come una mezzala offensiva di qualità che sa però fare anche filtro. E poi è un mancino e questo crea sempre qualche problema agli avversari.”

Si dice che abbiate nel mirino anche un altro centrocampista e un attaccante da aggiungere alla batteria in avanti.

“Premesso che la priorità in questo momento è capire bene chi dobbiamo tenere tra quelli che abbiamo già, è chiaro che si devono fare delle scelte per stare nei numeri. Confermo che potrebbe arrivare qualcuno per darci una mano in mezzo e probabilmente anche un’altra punta da gol. A quest’ultimo proposito voglio però aggiungere una cosa: magari l’elemento giusto per darci maggiore forza all’attacco potremmo già averlo in casa…”