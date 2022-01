Vicenza-Alessandria: al Menti partita rinviata per Covid

Domani domenica 16 gennaio 2022 allo stadio Romeo Menti non si gioca: la Lega di Serie B ha accettato l'istanza del LR Vicenza, documentata con la comunicazione dell'Azienda Ulss 8 Berica che attesta le positività e i relativi isolamenti di metà del gruppo squadra.

Nel frattempo nel pomeriggio anche i tifosi biancorossi della Curva Sud responsabilmente avevano reso noto che nell'attuale condizione di pandemia con la variante Omicron così contagiosa non ci sarebbe stata la presenza in massa sugli spalti.



LA NOTA DELLA LEGA CALCIO DI SERIE B

"La Lega Serie B dopo aver preso atto delle comunicazioni emesse, e delle integrazioni richieste, dalle Aziende sanitarie locali di competenza relative ai casi di positività emersi in alcune squadre della Serie BKT, ha disposto il rinvio a data da destinarsi di Cittadella-Cosenza, L.R. Vicenza-Alessandria e Parma-Crotone, valevoli per la 19esima giornata della Serie BKT".

Così la nota diffusa in tarda serata dall'organismo che associa i club della cadetteria.