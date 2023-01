Vicenza-Albinoleffe, primo tempo 2-0: gol di Ierardi e Rolfini

Prima del match allo stadio Romeo Menti l’amministratore delegato dal Vicenza consegna la maglia numero 10 di Scaini alla moglie e ai figli per ricordare il giocatore friulano morto improvvisamente 40 anni fa a 27 anni dopo un’operazione ai legamenti.

In questa 23esima giornata di campionato il LR Vicenza inizia spingendo molto. Già al 1’ cross di Ronaldo e Rolfini che colpisce di testa verso il secondo palo, ma la palla non inquadra la porta dell’Albinoleffe e è fuori.

Gol al 13’ di testa di Mario ierardi (quindi gol per lui, di cui il terzo di testa) su calcio d’angolo di Greco: la palla è sotto la traversa. Siamo sul 1-0.

L’Albinoleffe reagisce dal 20’ in poi: si mettono in evidenza i due ex, Milesi e Cocco. Da segnalare al 21’ la punizione direttamente verso la porta di Confente battuta da Giorgione: palla alta sopra la traversa.

Al 29’ il gol del Cobra: Alex Rolfini fa tutto da solo, parte da centrocampo e arriva in area e davanti al portiere Offredi mette dentro. Ed è 2-0.

Da segnalare al 41’ una bella azione con conclusione di Ferrari che viene ribattuta dal portiere avversario.