Vicenza-Albinoleffe: le formazioni probabili per lo stadio Menti

In conferenza stampa prepartita mister Francesco Modesto come sempre ha accennato alcune sue intenzioni sui correttivi di apporre alla formazione tipo che probabilmente metterà n campo domenica 22 gennaio 2023 llo stadio Romeo Menti. E come di consueto non ha scoperto del tutto le carte. Quindi è mecessario darne un'interpretazione. Secondo la redazione di VicenzaToday dovrebbe essere certo l'inserimento di Valietti che come si è detto e scritto in settimana permette al tecnico di avanzare Dalmonte da centrocampista a rifinitore/mezzaputa,ruolo che rende il giocatore molto pericoloso per la porta avversaria. Per offrire la stessa pressione sulla sinistra a centrocampo è probabile l'insimento del talento sloveno Begic (e Greco sarà spostato a destra?). A centrocampo per un match così importante sembra sicuro il ritorno sin dall'inizio di Ronaldo e pure di Cavion. Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo alle 17 e 30.

LR VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Cappelletti, Valietti; Greco, Cavion, Ronaldo, Begic; Dalmonte, Rolfini, Ferrari.

ALLENTORE: Francesco Modesto

ALBINOLEFFE (3-5-2): Offredi; Borghini, Marchetti, Milesi; Gusu, Piccoli, Brentan, Giorgione, Zoma; Manconi e Cocco (ex Vicenza).

ALLENATORE: Giuseppe Biava