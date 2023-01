Vicenza- Albinoleffe: formazioni ufficiali, i biancorossi con Ierardi, Bellich e Sandon in difesa

Inedita la disposizione dei difensori per questo match al Menti valido per la 23esima giornata di serie C girone A tra LR Vicenza e Albinoleffe. L’allenatore Francesco Modesto dispone Ierardi, al centro Bellich e Sandon a sinistra. Come si diceva con il ritorno di Valietti sulla destra della linea di centrocampo allora Dalmonte sale dietro a Ferrari in coppia coln Rolfini.

Ecco le formazioni ufficiali che scendono in campo alle 17 e 30 di domenica 22 gennaio 2023.

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Bellich, Sandon; Valietti, Ronaldo, Cavion (vice cap.), Greco; Dalmonte (capitano), Rolfini; Ferrari.

IN PANCHINA: Brzan, Iacobucci, Corradi, Zonta, Giacomelli, Scarsella, Begic, Cappelletti, Alessio, Stoppa, Ndiaye, Oviszach, Busatto

ALLENATORE: Modesto

ALBINOLEFFE (3-5-2): Offredi; Borghini (capitano), Marchetti, Milesi; Gusu, Piccoli, Brentan, Giorgione (vice cap.), Zoma; Cocco, Manconi.

?IN PANCHINA: Pagno, Taramelli, Doumbia, Ntube, Petrungaro, Concas, Gelli, Miculi, Rosso, Allieri, Frosinini, Toma

ALLENATORE: Biava

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia