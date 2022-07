Via De Maio, Scarsella in biancorosso

C’è chi viene e c’è chi va. Il LR Vicenza ha comunicato di aver ceduto al Modena FC, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive di Sebastien De Maio.

Il difensore centrale, classe ’87, arrivato nel gennaio 2022, ha totalizzato 22 presenze, una rete e due assist, con la maglia biancorossa.

Contestualmente è stato acquisito dalla società emiliana, a titolo definitivo, Fabio Scarsella. Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2024.



Scarsella, centrocampista classe ’89, ha conquistato la Serie B e la Supercoppa di Serie C con il Modena nell’ultima stagione, realizzando 14 reti e 2 assist, in 36 presenze. Dal 2018 al 2021 ha vestito la maglia della Feralpisalò, dove è sceso in campo in 116 occasioni, tra campionato e coppa, siglando 37 reti e fornendo 12 assist.