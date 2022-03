Verso Vicenza-Ascoli: squalificati Crecco e Tsadjout, arbitra Alberto Santoro

Brutte notizie dal giudice sportivo: in casa biancorossa è stato squalificato per un turno Luca Crecco. Un uomo in meno anche per l'Ascoli che il LR Vicenza attende domenica pomeriggio in largo Paolo Rossi 9: dopo la 30esima giornata è stato squalificato anche Frank Tsadjout (punta centrale), nato a Perugia 22 anni fa.

Per mister Brocchi si apre il problema sulla fascia sinistra e poiché anche il giovane Sandon non è in condizione di giocare per tutto il match probabilmente rivestirà il ruolo di terzino sinistro Briscagin.

VICENZA-ASCOLI: ARBITRA SANTORO

Ad arbitrare LR Vicenza-Ascoli che si gioca domenica 20 marzo alle ore 14 allo stadio Romeo Menti, sarà Alberto Santoro di Messina.