Verso Rimini-LR Vicenza in Coppa Italia - Francesco Modesto: “Partita da vincere e occasione in più per valutare i giocatori!”

Mister Francesco Modesto è alle prese con i tempi ristretti sia per impostare la squadra e sia per il recupero del dopo gara. Questa settimana si gioca ogni tre giorni con la partita di Coppa Italia di serie C in programma mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 17 e 30 a Rimini. E sabato c’è la Triestina al Menti.

«La Coppa Italia per me è una partita importante sia per il cammino nel torneo, sia perché è un test per valutare alcuni dei giocatori che voglio vedere come si esprimono anche in partita, e non solo in allenamento - ha affermato in apertura dell’incontro con la stampa Francesco Modesto -. Alla Coppa Italia ci teniamo per fare risultato e anche una buona prestazione».



Come stanno gli infortunati?

«Speriamo di non averne altri. Zonta non sarà dei nostri: l’infortunio che ha subito durante l’allenamento è stato dettato da due botte che ha preso nelle partite precedenti sul quadricipite; in allenamento (venerdì scorso, ndr) ha sentito dolore e l’abbiamo dovuto fermare».

«Poi abbiamo perso anche Padella: entrambi sono dei giocatori importanti per questa rosa. Abbiamo comunque altri ragazzi da valutare e da fare esprimere. Il tempo a disposizione è poco. Per stringere i tempi stiamo cercando di lavorare sia con i video, ma anche molto di più sul campo».



Cosa si aspetta a Rimini?

«Ho chiesto ai miei giocatori di essere la squadra che vuole fare la gara: tosti e aggressivi soprattutto in difesa, dove voglio vedere molta più determinazione. Deve essere tutta la squadra che difende e tutta la squadra deve essere determinata a non prendere gol. La rete subita è responsabilità di tutta la squadra non di un singolo giocatore o reparto!»

Mister che modulo metterà in campo a Rimini?

Alla fine sono solo numeri. Ci sono momenti nella gara in cui utilizzi un modulo e poi in corsa si cambia, magari difendendo sotto la linea della palla».



Come lo vede Jimenez?

«Per me è un giocatore di qualità: deve crescere sotto il profilo del temperamento e della voglia di recuperare la palla. La fase difensiva non la fanno solo i difensori, ripeto, tutti devono fare il proprio dovere ed aiutarsi».



Chi sarà in porta in Riviera romagnola?

«Devo pensarci: la formazione la stilo sempre il giorno della gara. Sicuramente ci saranno dei cambi, perché ci sono dei giocatori che hanno bisogno di recuperare, ma li porto comunque tutti. Davanti giocherà Rolfini».



Quindi in attacco Alex Rolfini?

«Quando si cambia il percorso, si resetta tutto. Debbo portare tutti allo stesso livello. Poi sta all’opportunità che dai al giocatore. Non posso essere prevenuto rispetto al passato. Debbo guardare i ragazzi come si allenano, come lavorano, e non guardare a ciò che è accaduto prima del mio arrivo. Valuto il presente e ciò che fanno da quando sono qua (10 giorni, ndr). Fin ad oggi ho avuto una disponibilità significativa da parte di tutti i giocatori. Un allenatore vuole questo, che diano il massimo per permettere poi di fare delle scelte».