Eccellenza, Montecchio in trasferta a Pescantina porta a casa un punto

Un match complesso quello giocato in terra veronese dal Montecchio Maggiore che nell'ultima mezz'ora ha dovuto fare a meno di Equizi, espulso per un brutto fallo su Cappelletti. Nel primo tempo dopo una fase di studio si fa più esuberante la formazione del pescantina che coglie il gol al 22' con Boni. Il Montecchio Maggiore reagisce ma non trova almeno in un paio di occazioni la porta. SI va a riposo sul 1-0. Nel secondo tempo i vicentini di mister Coppolascendono in campo sin da subito molto determinati e trovano il pareggio al 17' con Talarico. Ma subito dopo restano in 10 per l'espulsione di Equizi che a metà campo provoca un fallo grave su Cappelletti. Mister Coppola è costretto a ridimensionare l'attacco per coprire la difesa e sfuma la possibilità di spingere per andare in vantaggio da parte dei vicentini.