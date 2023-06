Under 17: il LR Vicenza batte l’Albinoleffe (1-0) e vince lo scudetto, risultato storico

Il LR Vicenza sul campo neutro dello stadio “Bruno Recchioni” di Fermo ha conquistato lo scudetto Under 17 di Serie C. I giovani biancorossi allenati da Luca Rigoni hanno vinto il titolo battendo 1-0 l'Albinoleffe di Omar Barzaghi con un gol di Zorzi sul finire della prima frazione di gioco. Il Vicenza così festeggia il suo primo titolo italiano nella storia del club.

LUCA RIGONI: “GRANDI SODDISFAZIONI DA QUESTO GRUPPO”

«Sono stato fortunato perché, dal 10 agosto 2022, mi è stato affidato questo gruppo, che mi ha dato grandi soddisfazioni - le parole di Luca Rigoni, al suo primo anno da allenatore dopo una lunghissima carriera da calciatore -. Da giocatore ero meno in ansia, da allenatore cambiano un po’ le cose. A Fermo però, ero tranquillissimo perché vedevo i ragazzi pronti».

E prosegue Rigoni: «Sono contentissimo e ringrazio il presidente Stefano Rosso e il responsabile del settore giovanile, Michele Nicolin, per l’opportunità che mi hanno dato».

«Vincere lo scudetto al mio primo anno da allenatore è incredibile - conclude il neo allenatore -. Ringrazio i ragazzi e tutto il mio staff, che sono stati eccezionali».

LA FINALE

Il primo tempo della finale un Der 17 di serie C Albinoleffe-Vicenza è iniziato con le due squadre che hanno preso del tempo per studiarsi. Poi l'Albinoleffe ha cominciato a tenere in mano il pallino del gioco, mentre il Vicenza ha preferito aspettare per ripartire in velocità, soprattutto con le discese di Imbevaro e Romio.

Dopo un quarto d'ora i biancorossi hanno perso per infortunio Oliviero, che aveva deciso la semifinale contro il San Giuliano City).

La squadra di Barzaghi comunque non ha mai rinunciato a proiettarsi in avanti nella prima frazione con Paganessi e con un tentativo rasoterra di Barcella da calcio di punizione.

A ridosso della mezz'ora di gioco la gara si è accesa: l'Albinoleffe ha provato a sfondare da destra con Panza che ha cercato Belli e Ronzoni nel cuore dell'area biancorossa ma la prima vera palla gol del match è stata del Vicenza con Tonin protagonista al 40': si è liberato della marcatura, è entrato in area e ha calciato un diagonale insidioso sul quale è arrivato Taramelli col guantone. Ma quattro minuti più tardi il numero 9 del Vicenza si è ripetuto e ha propiziato la rete del vantaggio biancorosso: gran giocata sulla destra, è arrivato fino alla linea di fondo e da lì ha calciato, trovando ancora la replica di Taramelli. Su questa respinta è arrivato prima di tutti Zorzi che di testa da due passi ha ribadito in rete.

L’Albinoleffe nel secondo tempo è entrato in campo con la voglia di ribaltare il risultato e al 47' solo la traversa ha fermato la conclusione col mancino di Paganessi. La gara è ripresa più vivace che mai, tanto che appena un minuto dopo questa chance il Vicenza ha subito risposto con il solito Tonin che dall'altro lato del campo ha nuovamente chiamato in causa Taramelli.

L'Albinoleffe non si è mai arreso e il forcing nell'area avversaria è proseguito con il tentativo in rovesciata di Barcella che però non ha impattato il pallone; ci è arrivato poi Ceresoli: tiro potente ma Siviero a mano aperta si è opposto. Il numero 1 biancorosso ha avuto un solo calo di concentrazione, al 69', quando una sua incertezza al momento del rinvio stava per favorire Ronzoni. Proprio quest'ultimo all'82' ha fatto ancora tremare la difesa del Vicenza mettendo in area per Riva una palla molto interessante che il compagno ha girato di testa verso la porta ma senza inquadrare con precisione lo specchio. Il muro biancorosso tuttavia non ha mai ceduto e il match si è chiuso con l'Albinoleffe in 10 per espulsione di Riva al 94' e con il successo del Vicenza che con questa vittoria ha potuto cucirsi lo scudetto sul petto, rendendo indimenticabile la prima stagione della nuova carriera di Luca Rigoni.

Sotto il Lane U17 sceso in campo al primo minuto

ALBO D’ORO

Il LR Vicenza mette il sigillo sul trofeo per la prima volta nella sua storia in questa stagione 2022-2023. L’anno scorso il campionato l’ha conquistato il Cesena (2021-2022) e l’anno dopo lo stop del clvid il Como (2020-2021).

In precedenza i due campionato vinti dal Pordenone (2018-19 e 2017-18). Nel 2016-17 era il Como a vincere il suo primo trofeo U17 di C.

TABELLINO - Finale scudetto U17 serie C: ALBINOLEFFE-VICENZA, 0-1

ALBINOLEFFE (3-5-2): Taramelli; Nespoli, Borghi, Lekaj (dal 82′ Farina); Panza (dal 56′ Daha), Ceresoli, Delcarro (dal 76′ Riva), Paganessi, Belli; Ronzoni, Barcella.

IN PANCHINA: Bersanetti, Scola, Brambilla, Forattini, Manenti, Pellegrini.

ALLENATORE: Omar Barzaghi

LR VICENZA (3-4-3): Siviero; Morittu, Sacchetto, Cazzin; Oliviero (dal 14′ Martini), Imbevaro (dal 50′ Carlino), Zonta (dal 81′ Acka), Zorzi; Muraro (dal 46′ Pallaro), Tonin (dal 81′ Pegoraro), Romio.

IN PANCHINA: Bajari, Carlesso, Marzotto, Pozzolo.

ALLENATORE: Luca Rigoni

RETE: 43′ Zorzi (LRV)

ARBITRO: Andrea Giordani di Aprilia

NOTE: allo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo giornata piovosa, terreno pesante. Spettatori: 150 circa. Ammoniti: Zonta (LRV), Delcarro (A), Romio (LRV), Morittu (LRV). Espulso: Riva (A) al 90’+3′ per proteste. Recupero: pt 0’, st 4’.

Alla fine per mister Rigoni lo staff e i ragazzi è festa!