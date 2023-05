Under 17 del LR Vicenza ai quarti di finale scudetto dopo la doppia vittoria col Monopoli

Ottime notizie in casa LR Vicenza dalle squadre giovanili: l'Under17 accede ai quarti dei playoff scudetto dopo una vittoria per 2-0 contro il Monopoli, che fa seguito alla vittoria conquistata all’andata con il risultato di 2-1. In rete Cazzin e Muraro. Domenica 28 maggio i ragazzi biancorossi saranno in trasferta per la sfida contro la vincente tra Catanzaro-Ancona.

VITTORIA ANCHE PER GLI UNDER 16 DEL LR VICENZA

Vittoria entusiasmante anche per l’Under 16 del LR Vicenza a Foggia per 2-1, con i goal di Conzato e Rosa. Domenica 21 maggio prossimo, alle 10 e 30, gli under 16 saranno al campo San Marco di Montegalda per la sfida di ritorno per l’accesso alle semifinali scudetto.

TABELLINO MATCH DEGLI UNDER 17 - VICENZA-MONOPOLI, 2-0

LR VICENZA U17: Siviero; Cazzin (dal 35′ st Oliviero), Zorzi, Morittu (dal 25′ st Carlino), Pegoraro, Sacchetto, Martini (dal 35′ st Pozzolo), Zonta (dal 6′ st Muraro), Marzotto (dal 25′ st Romio), Pallaro, Imbevaro. A disp. Bajari, Acka, Carlesso, Llukaj). All. Luca Rigoni

MONOPOLI U17: Straziota; Cutrignella, Latrofa (dal 20′ st Mirto), Guglielmi, Cirone (dal 1′ st Di Bari), Totaro, Torrisi (dal 27′ st Filoni), Lavermicocca (dal 1′ st Andrisani), Capobianco (dal 27′ st Amodio), De Palo (dal 40′ st Berlen), Barletta (dal 20′ st Angelini). A disp. Scioscia, Giuliani. All. Pasquale Esposito

RETI: 2′ pt Cazzin (LRV), 24′ st Muraro (LRV)

ARBITRO: Roberto Carrisi di Padova, assistenti Stefano Petarlin e ALex Scaldaferro di Vicenza

NOTE: Ammoniti: Latrofa (M), Torrisi (M), Morittu (LRV). Angoli: 7-1

TABELLINO UNDER 16 - FOGGIA-LR VICENZA, 1-2

FOGGIA U16: De Cristofaro; Albano, Castaldi, Prisco, Appeso, Passiatore (dal 11′ st Perrino), De Marco (dal 1′ st Curcelli), Bartolomeo (dal 22′ st Conte), Spanò (dal 16′ st Garofalo), Viscillo, Pellino (dal 22′ st Pignatelli). A disp. De Lucia, Ciccone, Mollo, Caggianello. All. Marcello Marzano

LR VICENZA U16: Mocanu; Moscati, Baidoo, Cerantola, Castellan, Zaghetto, Binotto (dal 36′ st Zanini), Cortese (dal 27′ st Gashi), Picardi (dal 27′ st Beghetto), Rosa (dal 16′ st Tirapelle), Conzato (dal 16′ st Poier). A disp. Zanella, Russo, Buzzacchera, Righetto). All. Guido Belardinelli

RETI: 41’ pt Conzato (LRV), 8’ st Rosa (LRV), 36′ st Garofalo (F)

ARBITRO: Carlo Palumbo di Bari, assistenti Alessandro Tangaro e Danilo D’Ambrosio di Molfetta

NOTE: Ammoniti: Passiatore (F), Conzato (LRV). Angoli: 2-3