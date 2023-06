Under 16 del LR Vicenza battuti di misura in finale scudetto dal Cesena

Cesena campione d'Italia Under 16 Serie C. Con un gol di Bertaccini i bianconeri si aggiudicano la finale col Vicenza e conquistano lo scudetto alla prima finale della loro storia nella categoria, dopo aver superato il Renate, la Pro Vercelli e l’Entella, detentore del titolo 2021-2022. Per i ragazzi classe 2007 si tratta del secondo titolo consecutivo dopo quello dello scorso anno con l'Under 15. Ai biancorossi del LR Vicenza invece non riesce la doppietta: gli Under 17 in settimana si erano laureati campioni d’Italia.

Nella sfida andata in scena allo stadio della Vittoria di Tolentino (Macerata) la prima occasione è del Vicenza, che centra una traversa con Binotto. Dopo il brivido per la difesa bianconera, regna l’equilibrio, ma i veneti si rendono spesso pericolosi soprattutto sulla corsia di sinistra, dominata in lungo e in largo dalle incursioni di Castellan. Poco dopo la mezzora, fiammata dei romagnoli con Biguzzi, che prova a lanciare in profondità Sanaj; l’attaccante classe 2007 però non controlla e il pallone finisce tra le braccia di Mocanu. Due punizioni per il Cesena nel finale di primo tempo, ma la retroguardia avversaria difende bene e respinge entrambi i tentativi.



A inizio ripresa ci prova subito il Vicenza, ma l’intervento decisivo della linea difensiva bianconera tiene ancora il punteggio sullo 0-0. Poco dopo sono invece gli undici di mister Tamburini a non sfruttare una chance con Biguzzi, che colpisce male con il destro dal limite dell’area. Il punteggio però si sblocca al minuto 52: incursione di Berti, Bertaccini raccoglie il suggerimento e con un rasoterra diagonale (deviato dallo sfortunato Baidoo) beffa Mocanu tra i pali. Dopo il gol subito i biancorossi provano a reagire ma sono i romagnoli ad andare più volte vicino al raddoppio (annullato quello di Berti al 67’ per fuorigioco). Il Cesena non chiude il match e in pieno recupero rischia la rete del pareggio concedendo ai rivali una punizione dal limite dell’area; la barriera però respinge e il parziale non cambia. Finisce 1-0 per la formazione di Tamburini (105 presenze con il Vicenza da giocatore), che conquista con un cinico 1-0 il titolo di campione d’Italia Under 16.

MISTER BELARDINELLI: ORGOGLIOSO DEI MIEI RAGAZZI

Comunque orgoglioso Guido Belardinelli, allenatore del Vicenza: «Sappiamo che le partite conclusive della stagione, come le finali, spesso sono condizionate dagli episodi. Dobbiamo essere orgogliosi dei nostri ragazzi e di quello che hanno fatto durante la stagione. Inoltre, dobbiamo riconoscere i meriti dei nostri avversari: il Cesena, quindi onore a loro. Cercheremo di consolare i ragazzi perché la stagione è stata lunga: sono stati dieci mesi e le aspettative, a questo punto, erano tante». «Prenderemo il buono di tutto quello che abbiamo fatto - conclude Belardinelli - e cercheremo di migliorare laddove abbiamo fatto meno bene».

TABELLINO - CESENA-VICENZA, 1-0 (0-0)

CESENA (3-5-2): Bagli; Brisku, Greco, Zaffalon; Antoniacci (71’ Omokaro), Berti (78’ Teleku), Zamagni, Bertaccini (67’ Amadori), Biguzzi; Lantignotti (78’ Okolo), Sanaj (67’ Fabbri).

IN PANCHINA: Fontana, Baietta, Liverani, Comandini.

ALLENATORE: Juri Tamburini.

VICENZA (4-3-1-2): Mocanu; Binotto, Moscati (74’ Russo), Baidoo (74’ Zanini), Castellan; Cortesi (68’ Bigarella), Zaghetto, Rosa (57’ Gashi); Tirapelle (57’ Poier); Picardi (68’ Beghetto), Conzato.

IN PANCHINA: Zanella, Righetto, Broggian.

ALLENATORE: Guido Belardinelli.

ARBITRO: Martini (Valdarno)

RETE: 52’ Bertaccini

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori: 500 circa. Ammoniti: Zamagni (C), Zanini (LRV)