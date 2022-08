Un'amichevole con rissa tra LR Vicenza e Rimini finisce 1-2: espulsi mister Bianchini e Laverone e poi Santini autore del rigore

in aggiornamento

TABELLINO - LR VICENZA-RIMINI, 1-2 (1-1)

LR VICENZA (3-5-2) Confente (1’ st Grandi); Ierardi, Pasini, Bellich; Dalmonte (1’ st Begic), Jimenez (28’ st Cataldi), Ronaldo (28’ st Giacomelli), Scarsella (1’ st Oviszach), Greco; Ferrari (1’ st Busatto) Alessio (1’ st Rolfini).?

IN PANCHINA: Grandi, Brzan, Talarico, Oviszach, Rolfini, Corradi, Manfredonia, Begic, Busatto, Djibril, Sandon.

ALLENATORE: Francesco Baldini

RIMINI (4-3-3): Zaccagno; Rosso (12’ st Piscitella), Pietrangeli, Panelli, Regini (12’ st Laverone); Toffanari, Tanasa, Tonell (12’ st Gabbianelli) Rossetti, Santini, Sereni (28’ st Haveri).?

IN PANCHINA: Galeotti, Cherubini, Acquistapace, Accursi, De Rinaldis.

ALLENATORE: Marco Gaburro

ARBITRO: Luka Meta di Vicenza. Guardalinee: Alessia Cerrato di San Donà di Piave e Antonio Giangregorio di Padova.

RETI: 11′ pt Tonelli (R), 40’ pt Dalmonte; 45’ st Santini (rigore)

NOTE: campo in buone condizioni, pomeriggio velato con 23 gradi centigradi. Spettatori 664 (di cui circa 200 in Curva Sud). Ammoniti: Dalmonte, Pasini, Greco e Bellich (V); Tanasa, Rossetti, Panelli (R). Espulsi: 23’ st Laverone (R) e mister Baldini (V); 45’ st espulso Santini. Calci d’angolo: 4-2. Recuperi: pt 2′; st 5’.