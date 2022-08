Un'amichevole con rissa tra LR Vicenza e Rimini finisce 1-2: espulsi mister Baldini e due giocatori dei romagnoli

Tra LR Vicenza e Rimini nell’ultima amichevole della pre-season è finita 1-2: i padroni di casa senza il tecnico espulso dalla panchina e gli ospiti a fine partita rimangono in nove per due espulsioni.

PRIMO TEMPO

Nel primo tempo il LR Vicenza è un po’ sotto tono sopraffatto dall’esuberanza dei romagnoli.

Il Rimini in maglia biancorossa (mentre il Vicenza in divisa scura) al 11’ va in goi con Tonelli su assist di Santini. L’attaccante batte il portiere del Vicenza Confente con un rasoterra angolato. E’ lo 0-1.

Gli uomini di mister Baldini conquistano il primo calcio d’angolo al 31’ e l’attaccante Ferrari conclude nello specchio: il portiere avversario fa sua la palla.

Al 40’ dopo un tiro dalla distanza di Ronaldo di poco sopra la traversa, lo stesso regista biancorosso lancia Dalmonte in area che non perdona e trafigge in diagonale la porta di Zaccagno: è 1-1.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa mister Baldini attua una serie di cambi sin dall'inizio (ben 5) e reimposta la squadra. Il Vicenza è più pericoloso in attacco.

Al 2’ Rolfini si fa respingere un bel tiro in porta: l’assist è di Jimenez. Al 7’ Begic serve Greco che entra in area e calcia alto.

Al 11’ Ronaldo batte una punizione che viene deviata dai difensori in barriera.

Al 19’ l’ennesimo intervento maschio della difesa del Rimini, questa volta su Rolfini lanciato a rete: l’arbitro ammonisce Panelli.

Al 20’ altra punizione di Ronaldo deviata dalla difesa e che esce di pochissimo.

L’episodio che fa spazientire mister Francesco Baldini è al 23’ proprio davanti alla sua panchina: Laverone viene ammonito dall’arbitro per l’ennesimo fallo tattico e Baldini si avvicina al giocatore e gli rifila paternamente uno schiaffo leggero. Scoppia un parapiglia in campo e l’arbitro decide di espellere l’allenatore del Vicenza e il giocatore del Rimini.

La partita è irrimediabilmente guastata.

Il Vicenza continua a far vedere delle giocate decenti: al 26’ Jimenez conclude dalla distanza e il portiere romagnolo para in due tempi. Al 34’ occasionisssima sui piedi di Ierardi che colpisce la parte interna della traversa, la palla cade sulla linea, ma esce. Un tiro dalla distanza sfortunato!

Al 35’ è Rolfini a illudere: a pochi metri dalla porta però la sua azione viene neutralizzata da Zaccagno.

Poi Gabbianelli offre la conclusione più pericolosa per la porta di Grandi: colpisce di testa e impegna il portiere in una parata davvero complicata.

Si vede anche Giacomelli che riesce a innescare al 43’ il giovane Greco che però non inquadra la porta.

L’altro episodio cardine della partita avviene negli ultimi minuti: al 44’ Ballich è costretto al fallo in area su Santini. L’arbitro indica il dischetto e l’attaccante romagnolo, furbo nel conquistarsi il penalty, batte Grandi: è il 1-2 per gli ospiti. Ma non contento di aver trasformato il rigore, Santini si fa beffe della Curva Sud con una notevole mimica. E scoppia un altro parapiglia in campo tra i giocatori. Il direttore di gara espelle Santini e conduce a termine il match con un recupero di 5 minuti.

TABELLINO - LR VICENZA-RIMINI, 1-2 (1-1)

LR VICENZA (3-5-2) Confente (1’ st Grandi); Ierardi, Pasini, Bellich; Dalmonte (1’ st Begic), Jimenez (28’ st Cataldi), Ronaldo (28’ st Giacomelli), Scarsella (1’ st Oviszach), Greco; Ferrari (1’ st Busatto) Alessio (1’ st Rolfini).?

IN PANCHINA: Grandi, Brzan, Talarico, Oviszach, Rolfini, Corradi, Manfredonia, Begic, Busatto, Djibril, Sandon.

ALLENATORE: Francesco Baldini

RIMINI (4-3-3): Zaccagno; Rosso (12’ st Piscitella), Pietrangeli, Panelli, Regini (12’ st Laverone); Toffanari, Tanasa, Tonell (12’ st Gabbianelli) Rossetti, Santini, Sereni (28’ st Haveri).?

IN PANCHINA: Galeotti, Cherubini, Acquistapace, Accursi, De Rinaldis.

ALLENATORE: Marco Gaburro

ARBITRO: Luka Meta di Vicenza. Guardalinee: Alessia Cerrato di San Donà di Piave e Antonio Giangregorio di Padova.

RETI: 11′ pt Tonelli (R), 40’ pt Dalmonte; 45’ st Santini (rigore)

NOTE: campo in buone condizioni, pomeriggio velato con 23 gradi centigradi. Spettatori 664 (di cui circa 200 in Curva Sud). Ammoniti: Dalmonte, Pasini, Greco e Bellich (V); Tanasa, Rossetti, Panelli (R). Espulsi: 23’ st Laverone (R) e mister Baldini (V); 45’ st espulso Santini. Calci d’angolo: 4-2. Recuperi: pt 2′; st 5’.