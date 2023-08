Trofeo Santagiuliana 2023, Vicenza-Arzignano: per il Lane un poker ma senza enfasi

Quattro gol contro un Arzignano che si dimostra avversario solido che va sotto solo grazie ad un evidente svarione dell’arbitro. Quando però i gialloazzurri vanno in riserva di benzina, vien fuori la maggiore caratura del Vicenza, che segna altre tre reti e coglie due clamorosi legni con De Col. In gol Ferrari alla fine del primo tempo e nella ripresa al 77' Jimenez, al 79’ Proia e all’83’ Tronchin. Spettatori 1.686. A fine gara dall’allenatore berico un ricordo commosso di Carletto Mazzone.

I biancorossi vincono con merito il Trofeo Santagiuliana ma il dettaglio del punteggio non tragga in inganno. Non è stata esattamente una passeggiata e Aimo Diana ha sudato le proverbiali sette camice, soprattutto nella prima frazione di gioco nella quale gli ospiti erano anche riusciti a pareggiare ma con rete annullata per fuorigioco. Musica diversa dopo l’intervallo: l’Arzignano prende inizialmente campo e il Lane soffre ma col passare dei minuti gli uomini di Bianchini perdono gamba e il Vicenza dilaga.



LE PAGELLINE DEL BAFFO

Sugli scudi il nuovo centrale Golemic (un mastino che si dimostra un argine invalicabile) e i due esterni bassi Costa e De Col (il loro pendolino crea una valanga di problemi alla retroguardia avversaria). Voto 7,5.

Una buona prestazione anche da parte di Confente (sempre efficace, a parte un’incertezza al 46’), Ierardi (roccioso e intraprendente quanto basta) e Jimenez (per lui una ventina di minuti scintillanti, con il gol e lo zampino in due segnature). Voto 7.

In evidente crescita sia Cavion che Ronaldo (ormai depositari per il mister del Verbo a centrocampo) nonché Tronchin (entrato a fine gara con il piglio del vincente) e Proia (sempre più avviato a conquistarsi un posto in squadra). Voto 6,5.

Sulla sufficienza, senza infamia né lode sia Sandon che Greco e Ferrari (per il quale, gol a parte, sono evidenti i diversi tempi di carburazione). Voto 6.

Decisamente sottotono Della Morte (apparso in ritardo di condizione fisica e in difficoltà nel trovare spazi e giocate all’insegna del suo talento). Voto 5.

Tra i subentrati, qualche sprazzo interessante per Talarico.



DAGLI SPOGLIATOI

“Noi bene per 75 minuti, finchè abbiamo retto fisicamente contro una squadra forte come il Vicenza. Subire un 4-0 non è mai bello ma la prestazione c’è stata. Riconfermarci sarà molto difficile, sono stato chiaro con i ragazzi. Ma siamo ancora in preparazione e questo vale anche per gli arbitri…”

Mister Diana: “Qualche miglioramento l’ho visto, ma non abbastanza. Tanti errori di scelte ed è bruttissimo vedere la squadra prendere gol un minuto dopo essere andata in vantaggio. Il gol era in off side ma abbiamo lasciato che gli avversari ci venissero in area: una squadra che vuol vincere non può farlo. Inoltre ho notato cali di concentrazione che non ci devono essere. Non abbiamo manovrato male, anzi con qualche giocata di buona fattura ma bisogna essere sempre sul pezzo. Dobbiamo conquistarci la fiducia della nostra gente e quindi dobbiamo crescere nell’ultimo passaggio e nel cinismo davanti alla porta. In questo momento abbiamo nelle gambe più o meno 60 minuti, poi tendiamo a calare. Quindi c’è ancora molto da lavorare in vista del campionato. A chi mi chiede un ricordo del grande Carlo Mazzone, racconto volentieri la mia esperienza da giovane calciatore con lui in panchina a Brescia. Aveva una personalità e una fisicità così forte che mi intimoriva: non perché fosse cattivo ma perché imponeva rispetto e valori d’altri tempi. Come allenatore, oggi, è un esempio fondamentale di rigore morale. E’ facile capire perché tutti l’abbiano apprezzato e amato, oggi che non c’è più.”