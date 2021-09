Trofeo Regione Veneto Promozione: Caldogno batte Sarcedo 1-0 ed è seconda nel girone numero 6

Ottima vittoria dei calidonensi in questo match del Girone numero 6 del Trofeo Regione Veneto per la categoria Promozione. Il risultato porta la squadra al secondo posto, ma non è finita. E' comunque un buon inizio che dà carica