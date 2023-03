Triestina-Vicenza: i biancorossi subiscono per 20' ma poi segnano con “El Loco” Ferrari (0-1)

Allo stadio Nereo Rocco di Trieste il LR Vicenza, seguito da 1200 tifosi biancorossi, subisce nella prima parte della gara. Ma dal 25’ gli alabardati calano e un minuto dopo arriva il vantaggio su angolo degli uomini di mister Dan Thomassen.

Veniamo alla cronaca del match.

Al 2’ minuto è già la Triestina in avanti con Tavernelli che calcia verso la porta di Iacobucci, ma spara alto il pallone. Al 3’ una punizione di Rolado fasce tra le braccia del portiere Matosevic.

Tavernelli si ripete al 8’ con una conclusione al volo che sorvola di poco la traversa.

Al 18’ ancora Triestina che ha una doppia occasione: Iacobucci para su Tavernelli. Il pallone respinto finisce preda di Celeghin che però calcia la palla troppo alta. Un minuto dopo ancora Celeghin di testa ma non inquadra la porta di Iacobucci. E al 21’ ancora Tavernelli il cui tiro finisce fuori ma fil di palo.

Comincia al 22’ la riscossa del Lane con Greco che su suggerimento di Ferrari, gabbando la difesa si trova solo davanti al portiere ma non colpisce la palla.

Il gol biancorosso arriva al 26’: segna Ferrari di testa su calcio d’angolo di Ronaldo. El Loco batte l’estremo difensore Matosevic ed è lo 0-1.

Gli alabardati dopo aver subito la rete si innervosiscono (ben tre cartellini gialli a loro carico) e il Vicenza cresce. Al 33’ punizione di Ronaldo, deviata.

La Triestina si fa vedere con Paganin dalle parti di Iacobucci un in insidioso diagolnale e 2’ dopo con Germano che manda la palla alta rispetto alla porta del Vicenza.

Al 44’ Dalmonte calcia da fuori area e Matosevic è costretto ad una parata impegnativa per evitare un passivo più pesante prima dell’intervallo.