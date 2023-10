Triestina-Vicenza: Al Lane non basta mezza gara con l'uomo in più

In linea generale il punto al Rocco non è male, ma per come è maturato si trasforma in un risultato deludente. I biancorossi, in superiorità numerica già dalla fine del primo tempo, disputano una ripresa molto deludente e permettono alla Triestina di portare a casa un punto che alla fine gli alabardati si sono meritati. La classifica fa un passetto in avanti ma la formazione di Diana conferma di essere in un momento di involuzione. Siamo solo alla nona giornata di campionato e non è il caso di lasciarsi andare al pessimismo, tuttavia appaiono evidenti i guai della squadra, specie in elementi che erano destinati a fare la differenza. Ancora una prova opaca del brasiliano, con tutte le conseguenze del caso.

LE PAGELLE DEL BAFFO

CONFENTE 6,5: la prima parata al 2’ sul tiro di Finotto. Al 41’ si disimpegna bene in un’azione confusa. Al 47’ para ancora su Finotto. Ma il meglio lo dà al 72’ quando salva il risultato su Moretti.

DE MAIO: 6 un tentativo di testa all’83’ ma niente di che. Si disimpegna bene sui palloni aerei che piovono verso la nostra porta. Lui è una delle poche buone notizie della giornata. Lo si considerava un ex giocatore ma in C può ancora dire la sua.

GOLEMIC 6+: Cerca di dare una mano in area giuliana ma non trova il guizzo. In difesa non commette errori ed è comunque fedele al suo standard, che sin qui risulta più che buono.

LAEZZA 6,5: buona chiusura al 22’. Al 41 subisce l’intervento con piede a martello che costa a Vallocchia l’espulsione. Una zuccata c poi di nuovo al 13’. he va alta al 51’. Poi si fa male ed esce anzitempo. Gara lodevole.

(JIMENEZ) 5/6: un po’ più di verve al Vicenza la dà, ma nemmeno lui riesce a cambiare le carte in tavola e perde qualche pallone che non dovrebbe.

DE COL 5,5: un cross sbagliato al 37 e un tiro fuori dallo specchio nel secondo tempo. Che dire? Un po’ meglio del solito (e non era difficile) ma ancora molto lontano dal bel giocatore del SudTirol…

CAVION 5/6: lento il suo tiro al 3’. Un traversone errato al 9’. Ci prova in zona Cesarini ma il suo tiro non è centrato. Dopo una prima mezzora discreta, cala via via e la sua ripresa è decisamente in ombra, con errori che non sono da lui.

RONALDO 4/5: perde palla all’8’e. Al 19’ ghiotto tiro da fermo sparato sulla barriera. Al 30’ rimedia un giallo per intervento scorretto. Nient’altro da segnalare. E qui si aprirebbe un discorso lungo e delicato. Non solo rallenta il gioco ma non riesce nemmeno ad incidere su quelli che dovrebbero essere i suoi assi nella manica: la creazione di superiorità numerica e i tiri da lontano. Nemmeno su punizione.

(ROSSI) n.g.: una mezzoretta in sordina mentre al Vicenza sarebbero serviti lampi di luce.

COSTA 6+: un cross interessante al 3’ e poi al 9’ un assist non sfruttato. Un buon cross al 54’. Al 59’ rischia di essere cacciato dal campo per una irregolarità su Celeghin (forse da ultimo uomo). Ma per fortuna è solo giallo… Disputa sempre la sua partita positiva, ma nemmeno lui è quello di inizio campionato e sembra anche innervosito.

(GRECO) 6+: travolgente la sua azione sulla sinistra e ottimo il traversone. Diciamo che ci prova. Almeno questo…

PROIA 5: tiro sbilenco al 16’. Innocuo colpo di testa al 49’. Per il resto da uno col suo talento di ci aspetterebbe qualche guizzo importante. Invece bazzica sempre dalle parti dell’ordinaria amministrazione. E così non basta proprio…

(SCARSELLA) n.g.: all’85 non riesce a mettere nel sacco un cross invitante. Il suo ingresso non sposta gli equilibri in campo.

DELLA MORTE 5-: la sua ribattuta al 19 finisce sul portiere. Un traversone sballato al 57’. Ecco un altro dal quale ci si aspettava ben altro. Traccheggia di qua e di là senza fare la differenza e non riesce nemmeno ad accelerare abbastanza la manovra nelle (poche) ripartenze del Lane.

(ROLFINI) n.g.: va in campo nel tentativo disperato di dare sostanza alle manovre d’attacco biancorosse. Ma Matosevic dorme sonni tranquilli. Il Vicenza non morde.

FERRARI 5.5: al 9’ ha sulla testa una buona opportunità ma caccia a lato. E poi poco altro fino alla fine, se non un’infinità di falli che gli fischiano sempre contro. Continua il suo periodo opaco. La voglia non gli manca, ma non è abbastanza rapido nei movimenti e intuitivo nel cercare la posizione giusta. Per la squadra è indispensabile che torni ad essere bomber.

All. DIANA 5: a guardarlo in panchina, l’impressione è che si senta tradito dalla squadra, almeno nei suoi elementi vitali. Non commette errori né nella formazione iniziale (che è razionale) né nei cambi, tuttavia ha l’enorme demerito di non riuscire a trasmettere ai suoi la calma, lo slancio e il cinismo che sono indispensabili soprattutto quando si sta passando un momento difficile. Ora è atteso dalla trasferta in riva all’Adda e poi dal derbino col Padova. Se non porta a casa almeno 4 punti diventa durissima. E lui ne è perfettamente conscio. C’è ancora tempo per riprendere a correre, mister. A patto che dia una strigliata a qualche elemento che si sente troppo bravo per la categoria. Altrimenti sai che gioia per i gufi…