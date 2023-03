Triestina-LR Vicenza: formazioni probabili

Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo alle 17 e 30 al Nereo Rocco di Trieste.

Il nuovo tecnico dei biancorossi non ha incontrato i giornalisti nel pre partita per il silenzio stampa che vige dalla sconfitta interna con la Virtus Verona di Gigi Fresco. Eì probabile però che metta in campo i giocatori optando per una formazione maggiormente difensiva rispetto a quella utilizza da Francesco Modesto.

TRIESTINA (4-2-3-1): Matosevi; Germano, Masi, Piacentini, Ciofani; Crimi, Celeghin; Tessiore, Pezzella, Paganin; Mbakogu.

ALLENATORE: Gentilini



LR VICENZA (4-3-3): Iacobucci; Valietti, Pasini, Cappelletti, Sandon; Cavion, Jimenez, Greco; Dalmonte, Ferrari, Stoppa.

ALLENATORE: Thomassen