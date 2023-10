Triestina Calcio-LR Vicenza: la squadra di Diana non riesce a vincere in 11 contro 10 per tutta la ripresa

Serata non adatta ai deboli di cuore al Nereo Rocco di Trieste, dove Triestina e Vicenza non si risparmiano, davanti ad oltre 7mila spettatori. Parecchie emozioni, ma nessun gol, dopo una gara davvero combattuta. La squadra di Diana gioca bene il primo tempo, ma nella ripresa, nonostante la superiorità numerica, soffre per parecchi minuti l'aggressività dei padroni di casa. Intorno al trentesimo il Vicenza si sveglia e ci prova nei minuti finali, ma senza trovare il gol partita. Un pari non del tutto positivo, anche se interrompe il momento negativo della squadra, dopo due sconfitte consecutive. La parte più brutta di serata sicuramente il secondo tempo, dove il gruppo di Diana, in undici contro dieci, soffre la Triestina per molti minuti.

In cronaca. Dopo appena due minuti la Triestina va al tiro con Finotto, ma Confente è attento e mette in angolo. Al 5' Ferrari calcia, ma Matosevic neutralizza senza problemi. Poco dopo Costa mette un cross in area ancora per Ferrari: colpo di testa schiacciato dell'attaccante biancorosso e palla che esce sul fondo. Al 13' Correia ci prova da lontano, ma la palla va fuori. Tre minuti dopo Proia calcia verso la porta e Ferrari non riesce a mettere dentro il pallone. Al 27' si rivede la Triestina: cross dalla sinistra, velo di Lescano per Finotto, Confente esce e para. Al 41' espulso Vallocchia nella squadra di casa per un fallo su Laezza. Per il centrocampista doppio giallo, dopo quello rimediato al 16'. Dopo un minuto di recupero il primo tempo termina sullo 0-0.

Inizia il secondo tempo e dopo sei minuti Triestina pericolosa in contropiede con Lescano che calcia male dalla lunga distanza. Poco dopo Proia gira di testa ma la sua conclusione è troppo centrale. I padroni di casa ci provano ancora con Finotto, che conclude dai 25 metri, ma mette a lato. Al 10' mister Diana toglie Laezza, infortunato e Proia ed inserisce Jimenez e Scarsella. Il tecnico biancorosso cambia modulo e si schiera con il 4-3-2-1. Al 16' Costa commette fallo al limite dell'area di rigore e si prende il giallo. Dagli sviluppi del calcio piazzato Lescano conclude due volte, ma la barriera vicentina respinge. Al 27' un super Confente dice di no al colpo di testa di Moretti che sembra vincente, la palla viene messe in angolo dall'estremo difensore biancorosso. Undici minuti dopo colpo di testa di De Maio su calcio d'angolo, sfera che sorvola la traversa. Al 40' azione fantastica di Greco che mette il cross in area per Scarsella, che di testa a porta praticamente vuota, alza la mira. Due minuti dopo viene espulso per proteste anche Tesser. Al 44' De Col calcia sul primo palo, esterno della rete. In pieno recupero Cavion in contropiede prova la conclusione dal limite, ma mette fuori e spreca tutto. Dopo questa azione termina la gara sul punteggio di 0-0.

IL TABELLINO

TRIESTINA CALCIO-LR VICENZA 0-0

TRIESTINA CALCIO (4-3-1-2): Matosevic; Germano (32' st Ciofani), Moretti, Struna (32' st Rizzo), Anzolin; Celeghin, Correia, Vallocchia; D'Urso (43' pt Pierobon); Lescano, Finotto (9' st El Azrak). All. Tesser



VICENZA (3-5-2): Confente; De Maio, Golemic, Laezza (10' st Jimenez); De Col, Cavion, Ronaldo (19' st Rossi), Costa (19' st Greco); Proia (10' st Scarsella), Della Morte (24' st Rolfini); Ferrari. All. Diana



ARBITRO: Stefano Nicolini di Brescia (Allocca e Cravotta, quarto uomo Gianquinto)

NOTE: espulsi al 42' del primo tempo Vallocchia (T) per doppia ammonizione, al 41' del secondo tempo Tesser per proteste. Ammoniti Vallocchia (T), Ronaldo (V), Costa (V), Cavion (V). Recupero: 1' pt, 5' st. Spettatori: 7.671