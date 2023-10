Triestina Calcio-LR Vicenza: al termine del primo tempo 0-0 al Nereo Rocco

Primo tempo senza gol al Nereo Rocco tra Triestina Calcio e LR Vicenza, in un match molto combattuto e giocato davanti a circa 10mila spettatori.

Dopo appena due minuti la Triestina va al tiro con Finotto, ma Confente è attento e mette in angolo. Al 5' Ferrari calcia, ma Matosevic neutralizza senza problemi. Poco dopo Costa mette un cross in area ancora per Ferrari: colpo di testa schiacciato dell'attaccante biancorosso e palla che esce sul fondo. Al 13' Correia ci prova da lontano, ma la palla va fuori. Tre minuti dopo Proia calcia verso la porta e Ferrari non riesce a mettere dentro il pallone. Al 27' si rivede la Triestina: cross dalla sinistra, velo di Lescano per Finotto, Confente esce e para. Al 41' espulso Vallocchia nella squadra di casa per un fallo su Laezza. Per il centrocampista doppio giallo, dopo quello rimediato al 16'. Dopo un minuto di recupero il primo tempo termina sullo 0-0.