Triangolare “Le regole scendono in campo: il valore delle regole tra sport, scuola e società”

Nella giornata di lunedì 29 aprile, allo Stadio Menti, si è svolta la giornata finale del progetto “Le regole scendono in campo: il valore delle regole tra sport, scuola e società” di fronte a circa mille studenti della città e del territorio.

Il percorso educativo, che ha promosso il valore della legalità, è stato organizzato dalla Prefettura di Vicenza in accordo con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, con il supporto della società biancorossa, del Comune, dell’Associazione Italiana Calciatori, della Delegazione Provinciale della FIGC e dell’Associazione Provinciale di Sport e Salute.

La giornata del Menti ha visto tre compagini di studentesse e studenti dell’Istituto “Lampertico” e “Da Schio” confrontarsi in compagnia di personalità del mondo politico, dell’istruzione e dello sport, con ex giocatori divenuti ambassador della manifestazione come Dino Baggio, Riccardo Meggiorini, Gabriele Savino e Alberto Pomini, che sono scesi in campo a fianco dei ragazzi.

Il tutto è iniziato con l’apertura da parte del Responsabile del Settore Giovanile binacorosso Michele Nicolin, insieme al Prefetto di Vicenza Dott. Salvatore Caccamo e alla Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza Dott.ssa Nicoletta Morbioli. Hanno partecipato anche il Questore di Vicenza Dott. Dario Sallustio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Giuseppe Moscati, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Cosmo Virgilio e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Ing. Andrea Gattuso.

Ospite dell’iniziativa, inoltre, è stata l’associazione cooperativa “Il Nuovo Ponte”, una squadra di ragazzi diversamente abili che sono stati premiati con una medaglia insieme a tutte le altre persone scese in campo nella mattinata.