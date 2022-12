Trento-Vicenza: formazioni ufficiali, i biancorossi con Dalmonte, Rolfini e Ferrari in attacco

Serie C

Queste le formazioni ufficiali che scendono in campo alle ore 20 di giovedì 1 dicembre 2022 allo stadio di Trento per la 16esima giornata di campionato di serie C girone A.



TRENTO (3-5-2): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Garcia Tena; Semprini, Ballarini, Mihai, Damian, Fabbri; Saporeti, Bocalon (capitano).

A DISPOSIZIONE: Cazzaro, Tommasi, Trainotti, Belcastro, Pasquato, Ruffato, Bertaso, Matteucci, Piazza, Brighenti, Ianesi, Zandonatti.

ALLENATORE: Bruno Tedino

LR VICENZA (3-4-3): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Oviszach, Cavion, Cataldi, Greco; Rolfini, Dalmonte, Ferrari.

A DISPOSIZIONE: Brzan, Desplanches, Corradi, Bellich, Zonta, Giacomelli, Begic, Jimenez, Cappelletti, Alessio, Stoppa.

ALLENATORE: Francesco Modesto

Arbitro: Claudio Petrella di Viterbo