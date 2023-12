Trento-LR Vicenza: le probabili formazioni e dove vedere la gara

Alle ore 14:00 L.R. Vicenza farà visita al Trento per la giornata 18 del campionato Serie C – Girone A. Nell’ultimo incrocio tra le due squadre, la compagine veneta ha colto il successo con il risultato di 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Trento (4-3-3): Russo; Frosinini, Ferri, Trainotti, Obaretin; Di Cosmo, Sangalli, Brevi; Anastasia, Petrovic, Attys. All. Tedino.

Vicenza (4-3-1-2): Massolo; De Col, Golemic, Talarico, Costa; Cavion, Rossi, Greco; Jimenez; Ferrari, Della Morte. All. Diana.

DOVE VEDERE LA GARA

La sfida tra Trento e Vicenza, in programma domenica 17 dicembre alle 14, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 253 e in streaming su Sky Go e Now.