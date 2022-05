Trasferta a Cosenza: è ufficiale, c'è anche un volo charter da Verona per i tifosi del LR Vicenza

Dei 20.000 posti allo stadio San Vito o "Gigi Marulla" di Cosenza solo 2000 sono riservati agli ospiti gli altri 18000 saranno per i tifosi rossoblù. Ed erano stati già tutti venduti sabato 14 maggio scorso.

Per i tifosi biancorossi la trasferta è molto lunga: sono oltre mille chilometri di strada che si possono fare tutti d'un fiato in 12 ore almeno (10 ore senza le soste). Ecco che molti tifosi sfegatati si sono organizzati con il camper prendendosi ferie, altri con i propri club affittando dei pullman.

Ed è stato confermato lunedì pomeriggio 16 maggio che venerdì 20 maggio alle ore 11 sarà in partenza dall'aeroporto Catullo un volo charter prenotato dal Centro di coordinamento dei club biancorossi.



E' UFFICIALE: IL CCCB DA MARTEDI' ACCETTA PRENOTZIONI PER IL VOLO, SOLO 180 POSTI

Il presidente del CCCB Maurizio Salomoni ha diffuso una nota: «Il momento è decisivo per il futuro dei colori biancorossi e più saremo a sostenere la squadra di mister Baldini, più possibilità avremo di centrare questa agognata salvezza», l'incipit del messaggio.

«Considerati i problemi di trasporto che potrebbero esserci a causa di possibili scioperi previsti nel fine settimana - prosegue il presidente CCCB -, il Centro di Coordinamento dei Clubs biancorossi ha sciolto ogni riserva e ha organizzato un volo charter, con partenza alle ore 11 di venerdì 20 maggio dall’aeroporto Valerio Catullo di Verona e rientro in nottata, al termine della partita. Il prezzo di 350 euro comprende, oltre al volo, il trasferimento da Lamezia Terme allo stadio di Cosenza e ritorno all’aeroporto appena finito il match, e il biglietto di ingresso per assistere alla gara. Da martedì 17/5 sarà possibile iscriversi alla trasferta contattando la segreteria del Centro di Coordinamento».

La maggior parte dei tifosi in trasferta però si prenderà qualche giorno di ferie e scenderà a Cosenza, all'ombra della Sila, con i propri mezzi affrontando una trasferta lunga quanto lo Stivale.