Torneo StarCup: terza edizione della manifestazione dedicata alle società gemelle del Vicenza

Sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 si è tenuta la terza edizione del torneo StarCup, manifestazione dedicata alla categoria Pulcini 2014 e facente parte del programma di sviluppo delle società Gemelle del Vicenza. Il torneo, organizzato in collaborazione con l'Altair, ha visto coinvolti oltre 300 bambini che si sono sfidati in 80 partitine ed è stato un vero successo. Il tutto, che si è svolto presso il campo sintetico di San Pio X, ha visto protagoniste 20 squadre in rappresentanza di quattro province venete, che si sono sfidate di fronte ad una buona cornice di pubblico.

Queste le società gemelle che hanno partecipato: Union Torri, Berton Bolzano, Brendola, Summania, Creazzo, Altair (squadra 1 e 2), Bissarese, Concordia Schio, Dueville, Colceresa, Virtus Alta Padovana, San Vitale, Quinto Vicentino, Loria, Union River, Alto Astico Cogollo, Berton Bolzano, Schio e Pro Sambonifacese.

Il girone finale, disputato tra Summania, San Vitale, Schio, Virtus Alta Padovana e Creazzo, ha visto prevalere la società gemella San Vitale, che ha portato a casa la coppa dei vincitori. Presenti alla serata finale il responsabile del settore giovanile del Vicenza Michele Nicolin, che in compagnia dei giovani della Primavera, freschi dell’esordio in Prima Squadra, Tobia Mogentale e Mattia Parlato, hanno premiato i vincitori del torneo.