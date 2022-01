Torna al LR Vicenza Michele Cavion: giocherà oggi al Menti?

Torna in biancorosso il centrocampista Michele Cavion, in prestito dalla Salernitana. Il LR Vicenza alla vigilia del match con l'Alessandria ha diffuso una nota nel quale comunica "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Cavion, proveniente dal Brescia Calcio e di proprietà della U.S. Salernitana 1919. Il centrocampista si trasferisce in biancorosso a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022".

Cavion, scledense classe 1994, cresciuto nel vivaio del nostro club, ha esordito tra i professionisti il 15 dicembre 2012 con la maglia biancorossa, prima di trasferirsi alla Juventus.

In questa prima parte di stagione è sceso in campo in 10 occasioni con la maglia del Brescia, fornendo un assist. In totale vanta 132 presenze in Serie B e 12 reti siglate con le maglie di Brescia, Ascoli e Cremonese, 117 in Serie C e 5 reti siglate con Cremonese, Carrarese, Feralpisalò e Reggiana.

La società di Largo paolo Rossi 9 comunica anche che "il giocatore ha scelto la maglia numero 7 ed è stato convocato per la partita" con l'Alessandria oggi pomeriggio alle 14 e 30 allo stadio Romeo Menti.