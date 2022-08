Tommaso Mancini saluta e a 18 anni va alla Juve: il LR Vicenza incassa oltre 2 milioni di euro

Di positivo c'è che il LR Vicenza incassa oltre due milioni di euro e al giovane giocatore da poco maggiorenne si aprono le porte di un grande club. La Juventus alla fine l'ha spuntata sul Milan per avere tra le fila della sua Primavera e dell'Under 23 bianconera l'attaccante vicentino Tommaso Mancini, da qualcuno definito il "futuro Ibra" perché è un attaccante centrale (abile anche nel gioco aereo) alto 1 metro e 90 centimetri e che come fisico promette bene, ma si tratta per ora di affermazioni azzardate vista la giovane età, anche se il talento, la bravura e l'impegno ci sono. Nel grande club per Tommaso c'è la possibilità di dimostrare davvero cosa e quanto vale: mercoledì 24 agosto 2022 ha superato le visite mediche di controllo ed ora è della Juventus.

Ha esordito tra i professionisti il 30 settembre 2020 a 16 anni in Vicenza-Imolese con mister Mimmo Di Carlo. Nel 2020-2021 con la Primavera del Vicenza ha segnato 10 reti in 13 partite. Nel 2021-2022 ha giocato per tutta la stagione come riserva della prima squadra con i mister Di Carlo, Brocchi e Baldini.



In nazionale tra under 15 e under 19 ha collezinato 32 presenze ed ha messo a segno 14 reti.