Tifosi del Lane: "Ora sostegno al LR Vicenza, ma a gennaio tireremo le somme!"

Il Centro Coordinamento Club Biancorossi e la Curva Sud dello Stadio Romeo Menti hanno firmato una nota congiunta diffusa sui social e alla stampa. La tifoseria è disposta a sostenere la squadra del LR Vicenza nonostante il brutto e difficile momento (che sta durando un po' troppo) ma, attenzione, nel giro di un mese tirerà le somme e se necessario metterà in campo iniziative di protesta.



«Ci ritroviamo, dopo un mese e mezzo dal nostro patto di unione, a leccarci ancora le ferite, con una situazione di risultati e classifica sempre più drammatica - così esordiscono i tifosi -. Se è pur vero che la famosa reazione da noi pretesa si è vista, è altrettanto vero che le 14 sconfitte e l’ultimo posto in classifica (peggior risultato nella storia del Lane) non lasciano molte speranze e soprattutto cominciano a far traballare la nostra fiducia in questa compagine. Rimane comunque il fatto che noi siamo gente d’onore e abbiamo promesso di sostenere questa squadra e questi colori fino a gennaio, per poter vedere se saremo ancora vivi e come si muoveranno proprietà e dirigenza. E così faremo, con forse la decisione più impopolare e incomprensibile, ma mantenendo la parola data». E prosegue la nota dei tifosi: «Vogliamo fare uno sforzo per portare avanti la linea intrapresa, anche se non pretendiamo che tutti ci seguano o capiscano la nostra posizione: si è arrivati ad un punto veramente difficile, in cui l’attaccamento alla maglia e ai colori deve venire dall’anima di ognuno di noi e non può di certo essere imposto dall’alto. Vi chiediamo soltanto di non ostacolarci».E concludono il Coordinamento e la Curva Sud: «A gennaio tireremo le somme e valuteremo il da farsi, ricordando comunque a tutti che questa squadra può retrocedere ma questa Curva non lo farà mai!»