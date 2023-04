Thomas Sandon in azzurro con la Nazionale U20

Il LR Vicenza ha reso noto che alla fine della reagular season il difensore Thomas Sandon partirà per lo stage della Nazionale Under 20. Il difensore biancorosso, classe 2003, raggiungerà domenica 23 aprile 2023 (all'indomani della partita del Lane a Piacenza) il Villaggio Azzurro di Novarello, per i due giorni di stage con gli Azzurrini, agli ordini di mister Carmine Nunziata.