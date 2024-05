Taranto-LR Vicenza: le probabili formazioni

Mancano poche ore alla gara tra Taranto e Vicenza, sfida in programma questa sera alle ore 20.30. La squadra biancorossa inizierà dunque la propria avventura nei playoff affrontando la quarta del girone C. Un match tra due squadre in salute e che giocheranno davanti ad un pubblico delle grandi occasioni. Mister Vecchi dovrà fare a meno solamente di Proia. Nel Taranto ci saranno anche tre ex del Vicenza: Zonta, Valietti e Orlando.

PROBABILI FORMAZIONI

Taranto (3-4-3): Vannucchi; Enrici, Luciani, Miceli; Valietti, Zonta, Ladinetti, Ferrara; Kanoute, De Marchi, Matera. All. Capuano.

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; Talarico, Tronchin, Ronaldo, Costa; Della Morte; Pellegrini, Ferrari. All. Vecchi.