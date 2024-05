Taranto-LR Vicenza: sempre più verso il tutto esaurito

Martedì 14 maggio alle ore 20.30 è in programma la sfida d'andata tra Taranto e LR Vicenza, valida per il primo turno nazionale dei playoff. Lo stadio Iacovone si sta avvicinando a grandi passi al tutto esaurito. Nel giro di poche ore dall’inizio della prevendita Curva Nord, Gradinata e Tribuna Laterale sono andate sold out. Sono rimasti a disposizione soltanto biglietti di Tribuna per assistere al match. I tifosi del Vicenza si dovranno accontentare solamente di 100 posti. Il settore ospiti è infatti andato a fuoco tempo fa ed è inagibile. Ricordiamo che anche l’anello inferiore dello Iacovone è fuori uso ormai da anni, pertanto la capienza dello stadio è stata ridotta a 11.000 spettatori.

Per la sfida tra le due formazioni ci sarà quindi il pubblico delle grandi occasioni e sarà così anche per la gara di ritorno al Menti, in programma sabato 18 maggio.