Taranto-LR Vicenza: dove vedere la gara

La sfida tra Taranto e Vicenza, in programma questa sera alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport (canale 251) e in streaming in esclusiva da NOW.

Tutti i tifosi che abitano in Veneto, Mantova città e provincia, però, potranno seguire la gara in modo gratuito grazie alla diretta in chiaro di TVA Vicenza, canale 13 del digitale terrestre. Un grande regalo da parte dell'emittente a tutti i tifosi biancorossi, ma anche a quelli del Taranto fuori sede e residenti nel nord est.