Taranto-LR Vicenza: 0-1 e primo tempo perfetto della squadra di Vecchi

Il Vicenza chiude avanti il primo tempo 1-0 sul campo del Taranto grazie al gol di Ferrari. La squadra di Vecchi gioca una prima frazione di gara quasi in modo perfetto, sfiorando il 2-0 e rischiando solo sul finale.

In cronaca. Al 10' biancorossi in vantaggio: cross di Ronaldo e stacco di testa vincente di Ferrari, che tutto solo in area, batte Vannucchi. La formazione di Vecchi interrompe l'imbattibilità del Taranto, che non subiva gol in casa da 8 gare. Al 17' Laezza chiude bene su Ferrara, mentre al 25' viene ammonito proprio il centrocampista dei padroni di casa. Al 33' conclusione altissima di Orlando. Tre minuti dopo grande occasione per il Vicenza: Della Morte gioca bene sulla destra e serve a Greco una palla solo da spingere in porta, ma il calciatore biancorosso colpisce in pieno il portiere Vannucchi che dunque respinge il tiro. Al 40' ammonito Laezza e poco dopo Confente nega il gol all'ex Zonta, che calcia in area dopo il suggerimento di Orlando. Al 44' giallo anche per Confente che perde qualche secondo di troppo. Al 46' botta di Della Morte dalla lunga distanza, para l'estremo difensore locale. Al 49' conclusione potente di Luciani da fuori area, grande risposta del portiere vicentino, che mette in corner. Finisce il primo tempo con un brivido sul finale per la squadra di Vecchi.