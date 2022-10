Tanta fatica per un misero punticino - Le pagelle di Alberto Belloni su LR Vicenza-Pro Patria (1-1)

CONFENTE 6: nell’azione del gol i gialli si infilano nella corsia mancina e sul traversone il centrocampista Perotti a centro area è libero di fare il giustiziere. Per il resto qualche uscita efficace e poco più.

BELLICH 6: grossa incertezza difensiva al 38’ ma resta l’unica della partita. Stavolta il Lane chiude bene gli spazi e anche in difesa si soffre poco.

PADELLA 6+: un colpo di testa (alto) ad inizio gara. In occasione del vantaggio bustocco riceve un colpo proibito allo sterno, non ravvisato dall’arbitro. Ancora un tentativo di testa alla fine della prima frazione di gioco. L’ultimo tentativo, sempre con una zuccata, a tempo scaduto.

CAPPELLETTI 6-: un paio di incertezze in area, ma l’importante è che sia tornato nei ranghi. Servono la sua esperienza e la sua fisicità.

(BEGIC) 6+: il suo ingresso fornisce velocità e estro alla soporifera trequarti berica

IERARDI 5+: due svarioni difensivi, uno al 2’ e uno al 6’. Lo sfondamento fatale di Piu per lo 0-1 arriva dalla sua parte. La sostituzione arriva con una certa logica.

(VALIETTI) 5,5: anche per lui un cartellino giallo evitabilissimo.Per il resto, a parte un’incursione nei minuti finali, si fa ricordare solo per la quantità industriale di passaggi all’indietro.

SCARSELLA 4,5: alzi la mano chi si è accorto della sua presenza in campo. Forse ha pagato un ruolo che non gli si attaglia, certo è che il suo contributo è stato minimo

(GRECO) 6+: anche lui aggiunge un po’ di verve di un Vicenza bello addormentato. Forse andava inserito prima, al momento dell’uscita di Jack.

RONALDO 6: a 4’ dalla fine confezione una traiettoria su punizione sulla quale il portiere deve superarsi. Primo tempo soporifero, ripresa in crescendo, anche se caratterizzata da grande nervosismo (colpa anche della direzione di gara del pessimo Cherchi). Non fa miracoli ma è l’unico che ha nel piede l’istinto della verticalizzazione

CAVION 5-: si fa ammonire quasi subito per gioco falloso e rischia il rosso per un altro fallo evidente al 53’. Partita scialba che in parte spiega le difficoltà e la lentezza del centrocampo biancorosso. E’ l’uomo in meno rispetto alle attese.

(JIMENEZ) 6: tenta un tiro al volo ma il pallone sfila a lato. Conferisce un po’ di accelerazione alla manovra. Anche lui, forse, poteva essere impiegato prima.

GIACOMELLI 6,5: bel cross all’8’. Azione travolgente al 16’. Ancora uno spiovente bel calibrato al 48’. In mezzo, una gara generosa nella quale non riesce mai a mettere in difficoltà gli ospiti ma cuce con puntualità le trame del Vicenza. Esce tra gli applausi del pubblico.

(STOPPA) 6 +: Baldini confessa che si sarebbe aspettato di più dal suo innesto. In effetti corre molto e ci prova, ma senza fortuna. Al 71’ il primo sussulto con un tiro neutralizzato dal portiere. Al suo attivo, però,anche il pallone che Del Favero respinge corto all’83’ e sul cui tapin il Lane pareggia

FERRARI 6: al 48’ ci prova ma senza fortuna. Il gol del possibile pareggio viene annullato per un (non chiarissimo fallo). Va alto il suo tentativo al 58’. Per fortuna si fa trovare pronto nel finale, quando spinge oltre la linea il pallone decisivo. Per il resto, va detto, non l’ha mai vista…

DALMONTE 6,5: interessante il suo traversone al 18’. La sua non è una prova stellare ma rimane uno tra i pochi ad aver tentato, seppur a corrente alternata, la giocata individuale per creare superiorità numerica. Assente nelle conclusioni in porta ha messo però molti palloni in mezzo.

Mister BALDINI 5: pressato dalla piazza, ha fatto marcia indietro, presentando un Vicenza diverso e più coperto alle spalle. Infatti i suoi non hanno beccato stavolta nessuna delle ripartenze avversarie che tanto male hanno fatto in passato. La qualità del gioco, in ogni caso, è stata mediocre. Lui dice che ha visto la squadra in crescita, ma a me pare che i problemi siano rimasti. Forse non era questione di 3/5/2 o di 4/3/3. Non potrebbe essere che qualcuno dei protagonisti sia stato sovrastimato? Cambi forse ritardati.



MISTER BALDINI DAGLI SPOGLIATOI

«Nel primo tempo siamo stati troppo compassati, ma quando schieri bassi giocatori come Bellich e Ierardi è normale perdere incisività - lo afferma nel dopo partita mister Francesco Baldini, che prosegue -. Abbiamo però messo in area tanti palloni, purtroppo non sfruttati. Sul gol preso c’era un fallo nettissimo, con Padella che ha ricevuto una ginocchiata sulla bocca dello stomaco. Ma dopo tre minuti avevamo tutti già capito come avrebbe diretto la gara questo arbitro. Nel secondo tempo abbiamo accelerato ma siamo riusciti solo a fare il gol del pareggio. Non ho però rimproveri da fare ai ragazzi. Confente è stato sempre inoperoso». E conclude Baldini• «Bisogna considerare che abbiamo appena cambiato sistema di gioco, che tra l’altro comporta una posizione diversa per le mezze ali».

• Come giudica la prova di Ronaldo e di Cavion?

«Ronaldo è cresciuto in modo esponenziale nella ripresa - risponde l'allenatore -, mentre Cavion deve ancora trovare la condizione giusta: è arrivato qui da Salerno con 10 giorni di ritardo sulla preparazione e bisogna aspettarlo. Quanto a Scarsella non è riuscito a sfruttare le sue doti di incursore. Prendiamo le cose positive viste oggi e andiamo avanti. Sento fiducia intorno a me, nei giocatori e nello staff».

• Ci dica la verità. Prima di essere allenatore è stato giocatore. E prima ancora tifoso. Se fosse stato sugli spalti del Menti oggi pomeriggio, cosa avrebbe fatto?

«Avrei fischiato anche io, per una vittoria che non è arrivata… I tifosi li capisco benissimo. E anche i giocatori in spogliatoio erano delusi per il risultato. Ma ce la faremo…»