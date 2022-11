Lo striscione esplicito della tifoseria del Vicenza che invita il ds Balzaretti e mister Baldini ad andarsene!

Non si placa la contestazione delle frange più intransigenti della tifoseria del LR Vicenza: ora gli obiettivi sono chiari per gli ultras, devono andarsene il direttore sportivo e l'allenatore colpevoli di questa situazione altalenante, nonostante la squadra sia di tutto rispetto nelle indivudualità.

Domenica pomeriggio dopo la clamorosa sconfitta in casa contro la Pro Vercelli i tifosi della Curva Sud del Vicenza hanno aspettato fuori dai cancelli i giocatori e i dirigenti per avere dei chiarimenti e delle rassicurazioni sull'impegno stagionale. Il direttore sportivo Federico Balzaretti si sarebbe assunto tutte le responsabilità dicendo "i giocatori li ho scelti io e quindi ne rispondo io", e pure "Francesco Baldini lo conosco bene e l'ho chiamato io". Per chiudere con un "ci vuole tempo, lasciamoli lavorare". Concetti ribaditi con interviste che abbiamo sentito e letto lunedì in cui Balzaretti ripeteva che "la squadra c'è ma ha bisogno di lavorare in serenità". Ad allarmare i tifosi sono anche le dichiarazioni del presidente Stefano Rosso che parla di esigenza di ridimensionare gli obiettivi stagionali. Quindi non si punta più alla serie B?

Affermazioni che a quanto pare hanno fatto inviperire i tifosi biancorossi convinti che la causa di tutti i mali dell'attuale LR Vicenza siano proprio il direttore sportivo e l'allenatore. Ecco che martedì sera, giorno festivo, viene appeso in largo Paolo Rossi, 9 sul muro dello stadio lo striscione che vedete in foto. L'intento è assai esplicito: se ne vadano al più presto Balzaretti e Baldini!

La foto è stata subito pubblicata sulla pagina Facebook di Curva Sud Vicenza.

INTANTO IN TRIBUNA AL MENTI SFILANO ALLENATORI DISOCCUPATI

Qualche settimana fa si è visto in tribuna allo stadio Romeo Menti il trevigiano Bepi Pillon. Domenica scorsa durante il terrificante match contro la Pro Vercelli si è visto il marchigiano Beppe Iachini che è stato intervistato martedì 1 novembre da "ParmaLive" nelle vesti di ex allenatore sia del Palermo sia del Parma, squadre che si incontrano sabato prossimo nel campionato di B. Ebbene sul suo futuro Iachini ha risposto: «Oggi mi aggiorno, guardo le partite, seguo tutte le squadre (quindi anche il LR Vicenza, ndr). Ci sono stati degli interessamenti - e poi ha sottolineato -. Quando capiterà un progetto giusto per iniziare un lavoro importante lo farò. Sicuramente ho tanto entusiasmo. Vedremo quando capiterà la situazione giusta. Chi mi prospetterà il progetto migliore troverà un Beppe Iachini carico e motivato».

E se fosse proprio il LR Vicenza a prospettargli un progetto importante?