Stefan Schwoch in carcere per la partita con Mamma e papà

Anche i bambini con il babbo in carcere hanno il diritto di giocare con lui almeno una volta l’anno. E il 19 giugno nella Casa circondariale “Filippo Del Papa” di Vicenza si è giocata una partita tra bambini e genitori a squadre miste con la presenza di Stefan Schwoch, ex giocatore del Lanerossi (del Venezia e del Napoli) e presente spesso alle iniziative in carcere con il CSI di Vicenza. Un’iniziativa quella della partita con i papà che si realizza dal 2015.

Coinvolti i detenuti della “sezione reclusione” e le loro famiglie in visita: in tutto sul campo sportivo lunedì 19 giugno vi erano una quarantina di persone.

L’iniziativa intitolata “Partita con mamma e papà” è stata organizzata dal Centro Sportivo Italiano di Vicenza su proposta di “Bambini senza sbarre” Onlus.

Ad arbitrare la partita l'ex arbitro CSI Vicenza Massimo Dalle Ave.

Le due formazioni in campo erano composte da 8 giocatori ciascuna, con assieme i papà detenuti e figli e figlie.

Le mamme a bordo campo hanno assistito alla partita di calcio assieme ai bambini più piccoli.

A dare il calcio d’inizio l’ex attaccante del Vicenza Stefan Schwoch che ha assistito a tutto l'incontro ed ha siglato un gran numero di autografi.

La partita è durata 40 minuti in tutto, in due tempi da 20 minuti.

A fine match il consigliere regionale CSI Enrico Mastella ha donato per conto del CSI Vicenza alla “sezione reclusione” 5 palloni da calcio e le magliette messe a disposizione dall'associazione Bambinisenzasbarre.org.

Risultato? Un gran sentimento di felicità dei padri nel giocare con i loro figli.